«Мурманскводоканал» привлекли к ответственности за загрязнение Кольского залива и Колы

Мурманская природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности «Мурманскводоканала». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности «Мурманскводоканала». Предприятие сбрасывало сточные воды в реку Кола и Кольский залив с концентрацией загрязняющих веществ, превышающих установленные нормативы.

- Предприятие не обеспечило поддержание поверхностных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, а также проведение мероприятий по охране водоемов, - сообщили в прокуратуре.

Директору ГОУП «Мурманскводоканал» внесено представление, нарушения закона устраняются. Также виновное должностное лицо компании привлекли к административной ответственности по статьям 7.6, 8.13 и 8.48 КоАП РФ, с назначением штрафов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru