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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:50

В Мурманске поздравят 3 390 000 000 пассажира общественного транспорта

С 6 по 15 февраля будет проводиться декада пассажира
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
АО «Электротранспорт» с 6 по 15 февраля проводит декаду пассажира.

АО «Электротранспорт» с 6 по 15 февраля проводит декаду пассажира.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

АО «Электротранспорт» с 6 по 15 февраля проводит декаду пассажира. В это время перевозчик будет поздравлять юбилейного пассажира - 3 390 000 000 по счету - который прокатился в общественном транспорте.

Также среди предстоящих мероприятий - прямая линия с гендиректором предприятия, встречи со студентами, проверки работы маршрутов и другие.

С полной программой можно ознакомиться на сайте компании.

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