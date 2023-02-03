В Мурманске поздравят 3 390 000 000 пассажира общественного транспорта

АО «Электротранспорт» с 6 по 15 февраля проводит декаду пассажира. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

АО «Электротранспорт» с 6 по 15 февраля проводит декаду пассажира. В это время перевозчик будет поздравлять юбилейного пассажира - 3 390 000 000 по счету - который прокатился в общественном транспорте.

Также среди предстоящих мероприятий - прямая линия с гендиректором предприятия, встречи со студентами, проверки работы маршрутов и другие.

С полной программой можно ознакомиться на сайте компании.

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