Продавец одеял из Ивановской области обокрал бабушек в Кандалакшском районе

По отпечаткам пальцев рук полицейские нашли злоумышленника. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кандалакшском районе предприимчивый мужчина обокрал двух бабушек, которые открыли ему дверь. Тот ходил по квартирам и предлагал купить одеяло по привлекательной цене.

Так, на его удочку попала 85-летняя жительница Зеленоборского.

- Поддавшись уговорам, женщина согласилась и купила предложенный товар. После этого мужчина попросил принести стакан воды, а когда ушел, пенсионерка обнаружила пропажу сумки, в которой лежали 5 тысяч рублей и документы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Через несколько дней аналогичное преступление было совершено в отношении 94-летней кандалакшанки. После ухода мужчины пенсионерка обнаружила пропажу 20 тысяч рублей. Она вспомнила, что при незнакомце отлучалась к соседке.

По отпечаткам пальцев рук полицейские нашли злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Ивановской области, ранее судимый за грабеж. В отношении него возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru