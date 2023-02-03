В Мончегорске матери погибшего участника спецоперации вручили орден Мужества за сына

Мужчина погиб в зоне СВО 15 октября, защищая интересы страны. Фото: vk.com/opershtab_murman

В Мончегорске вручили орден Мужества матери погибшего военнослужащего Сергея Морякова. Мужчина погиб в зоне СВО 15 октября, защищая интересы страны.

- Сергей Моряков был разведчиком-оператором 80-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота. Указом Президента РФ Владимира Путина северянин награжден орденом Мужества посмертно, - сообщили в оперштабе региона.

Напомним: ранее участника СВО из Умбы наградили орденом Мужества за отвагу и героизм.

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