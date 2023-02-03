В Мурманске временно закрыли приют для нуждающихся людей «Социальное начало»

Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Мурманске временно закрыла свои двери благотворительная организация с круглосуточным пребыванием людей «Социальное начало». Там помогают тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, остался без жилья и средств к существованию.

Оказалось, что организация нарушает требования пожарной безопасности, что создает угрозу для жизни и здоровья людей, находящихся в социальном приюте.

- В Октябрьский районный суд Мурманска направлен иск для того, чтобы обязать «Социальное начало» устранить нарушения о пожарной безопасности и запретить деятельность организации до полного устранения нарушений, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры.

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