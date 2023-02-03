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НовостиОбщество3 февраля 2023 8:08

В Мурманске временно закрыли приют для нуждающихся людей «Социальное начало»

Организация не соблюдала требования пожарной безопасности
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры.

Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Мурманске временно закрыла свои двери благотворительная организация с круглосуточным пребыванием людей «Социальное начало». Там помогают тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, остался без жилья и средств к существованию.

Оказалось, что организация нарушает требования пожарной безопасности, что создает угрозу для жизни и здоровья людей, находящихся в социальном приюте.

- В Октябрьский районный суд Мурманска направлен иск для того, чтобы обязать «Социальное начало» устранить нарушения о пожарной безопасности и запретить деятельность организации до полного устранения нарушений, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Рассмотрение искового заявления находится на контроле прокуратуры.

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