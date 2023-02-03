В Ковдоре суд рассмотрит дело обвиняемого в домогательствах к подростку мужчины

Сейчас северянин находится под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ковдорский районный суд на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в совершении тяжких преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

В апреле прошлого года северянка узнала, что к ее несовершеннолетней дочери приставал мужчина. Тогда же женщина написала заявление в полицию.

- С 14 апреля 2022 года по настоящее время обвиняемый содержится под стражей в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Мурманской области в г. Апатиты. 1 февраля 2023 года судом вынесено постановление о назначении закрытого судебного заседания для решения вопроса по мере пресечения на 9 февраля, - сообщили в Ковдорском суде.

Напомним: ранее стало известно, что на одного жителя Ковдора написали заявления о приставании к их дочерям сразу две северянки.

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