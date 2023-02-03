«Продолжаем бороться за ее жизнь». Отправленному крысиным ядом еноту сделали переливание крови

В ветклинике Мончегорска продолжают бороться за жизнь енота Урсулы из тайм-кафе Мурманска. Фото: vk.com/enotopolis

В ветклинике Мончегорска продолжают бороться за жизнь енота Урсулы из тайм-кафе Мурманска. Напомним: один из посетителей «Енотополиса» принес с собой отраву, предположительно, крысиный яд, который съела Урсула. Для пострадавшего животного нашли донора крови, переливание провели 2 февраля.

- Наша девочка все так же очень слаба и почти не двигается, у нее подрагивают лапы, она плохо реагирует на окружающих. Но анализы крови показали небольшие улучшения, и в данный момент ее не рвет. Мы надеемся, что этой ночью у нее наконец получится хоть немного отдохнуть. Не уверены, правильно ли это, но мы продолжаем бороться за ее крохотную жизнь и хотим, чтобы все вернулось на круги своя. В конце концов, она ни в чем не виновата, - рассказали в «Енотополис».

Состояние Урсулы оценивается как критическое. Полиция уже начала проверку после случившегося.

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