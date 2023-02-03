В Мурманской области живет более 9 тысяч многодетных семей

В Мурманской области растет количество многодетных семей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области растет количество многодетных семей. Так, всего их насчитывается 9 тысяч, с начала 2022 года показатель увеличился на 454.

- Такая позитивная динамика – результат планомерной работы, включающей комплекс мер социальной поддержки семьям с детьми. Отметим, что рост численности пар, воспитывающих трех и более юных северян, растет на протяжении уже нескольких лет, - отметили в министерстве труда и социального развития Мурманской области.

Напомним: на последнем в 2022 году заседании Мурманской областной Думы депутаты приняли поправки в региональный закон, прописывающий правила предоставления земельных участков многодетным семьям.

Также было принято решение, что дети из многодетных семей будут за счет государства учиться в колледжах региона. Бесплатное обучение распространяется на период с 1 сентября 2022 года.

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