33-летний житель Апатитов устроил скандал в суде

Уголовное дело направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Апатитах будут судить 33-летнего мужчину, который два раза оскорбил судью. Мужчина обвиняется по части 2 ст. 297 УК РФ.

Так, в 2021 году северянин, в ходе судебного заседания, где ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а затем и продлили срок заключения, устроил скандал. Мужчина был недоволен таким исходом дел.

- Публично, используя нецензурные слова, тот высказывал в адрес председательствующего судьи оскорбления, свидетельствующие о явном неуважении мужчины к суду, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Уголовное дело направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу.

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