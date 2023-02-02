33-летний житель Апатитов устроил скандал в суде

Уголовное дело направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Апатитах будут судить 33-летнего мужчину, который два раза оскорбил судью. Мужчина обвиняется по части 2 ст. 297 УК РФ.
Так, в 2021 году северянин, в ходе судебного заседания, где ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, а затем и продлили срок заключения, устроил скандал. Мужчина был недоволен таким исходом дел.
- Публично, используя нецензурные слова, тот высказывал в адрес председательствующего судьи оскорбления, свидетельствующие о явном неуважении мужчины к суду, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Уголовное дело направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru