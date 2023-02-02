В центре Мурманска перестали работать светофоры

Причина случившегося пока не известна.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В Мурманске на площади Пять Углов 2 февраля отключились светофоры. За движением транспорта следит регулировщик.
Причина случившегося пока не известна.
Напомним: ранее в центре Мурманска водитель легкового авто протаранила микроавтобус.
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