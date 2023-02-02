В центре Мурманска перестали работать светофоры

Причина случившегося пока не известна. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске на площади Пять Углов 2 февраля отключились светофоры. За движением транспорта следит регулировщик.

Причина случившегося пока не известна.

Напомним: ранее в центре Мурманска водитель легкового авто протаранила микроавтобус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru