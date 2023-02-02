По дороге в Апатиты перевернулся КАМАЗ

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: vk.com/murmansk_dtp

2 февраля под Апатитами перевернулся грузовик. Движение ограничено, так как фура перегородила обе полосы.

- В 14.50 на 23 километре автоподъезда к Апатитам водитель «КАМАЗа» с полуприцепом не справился с управлением, машина опрокинулась на левую сторону, - сообщили в пресс-службе УГИБДД региона.

В ДТП никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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