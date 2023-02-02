В Мурманской области готовятся к учениям «Безопасная Арктика - 2023»

Помимо нашего региона они пройдут еще в восьми регионах РФ в начале апреля 2023 года. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области
В МЧС по Мурманской области начали подготовку к межведомственным учениям «Безопасная Арктика - 2023». Помимо нашего региона они пройдут еще в восьми регионах РФ в начале апреля 2023 года.
- Программа подготовки к учениям серьезная и насыщенная, она включает рекогносцировки и совещания. На рабочих совещаниях обсуждаются вопросы, связанные с испытанием новейших образцов спецтехники, отработкой различных сценариев чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также совершенствуются вопросы межведомственного взаимодействия, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.
Напомним: к учениям могут привлечь экспертов из других стран.
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