В Мурманской области готовятся к учениям «Безопасная Арктика - 2023»

Помимо нашего региона они пройдут еще в восьми регионах РФ в начале апреля 2023 года. Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

В МЧС по Мурманской области начали подготовку к межведомственным учениям «Безопасная Арктика - 2023». Помимо нашего региона они пройдут еще в восьми регионах РФ в начале апреля 2023 года.

- Программа подготовки к учениям серьезная и насыщенная, она включает рекогносцировки и совещания. На рабочих совещаниях обсуждаются вопросы, связанные с испытанием новейших образцов спецтехники, отработкой различных сценариев чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также совершенствуются вопросы межведомственного взаимодействия, - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

Напомним: к учениям могут привлечь экспертов из других стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru