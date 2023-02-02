Участок дороги под Апатитами перекрыли из-за перевернувшейся фуры

На автоподъезде к Апатитам 2 февраля ограничили движение транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На автоподъезде к Апатитам 2 февраля ограничили движение транспорта. Как сообщили в Мурманскавтодоре, закрыт участок дороги со 2 по 14 километр.

Ограничение связано с ДТП - на дороге перевернулась фура и перегородила обе полосы движения. Последствия аварии устраняются.

Напомним: в Мурманске появились новые камеры видеофиксации нарушений ПДД.

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