Мурманские ветврачи помогли коллеге из Мариуполя с покупкой техники

Ветеринары из разных регионов России объединились, чтобы помочь коллеге из Мариуполя Ольге Опушневой. Фото: t.me/opershtab_murmansk

Ветеринары из разных регионов России объединились, чтобы помочь коллеге из Мариуполя Ольге Опушневой.

- Она ведет прием четырехлапых пациентов практически в полевых условиях. Не хватает медикаментов, перевязочных материалов, специализированного оборудования, - сообщили в оперштабе Мурманской области.

Коллеги Ольги со всех уголков страны, в том числе и Мурманской области, собрали деньги для покупки анестезиологического монитора. Также в Мурманске по адресу Кольский проспект, 174/1 собирают медикаменты и корм для животных, который увезут в Мариуполь.

Напомним: из Мурманской области в Белгород и Ростов отправили 20 тонн гуманитарной помощи. Северяне продолжают собирать вещи для тех, кто в них нуждается.

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