Директор предприятия в Никеле пытался скрыть от налогообложения 3 миллиона рублей

В Печенгском округе будут судить директора предприятия «Сети-Никеля». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Печенгском округе будут судить директора предприятия «Сети-Никеля». Руководитель обвиняется по части 1 статьи 199.2 УК РФ за сокрытие денег организации, которые должны были пойти на налоги.

- По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года мужчина, зная о наличии у организации долгов по уплате налогов, предлагал контрагентам перечислять деньги в счет погашения кредиторской задолженности, минуя расчетный счет организации, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Всего северянин скрыл от налогообложения более 3 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Печенгский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним: в Кировске главбух предприятия присвоила себе 22 миллиона рублей и проиграла их в казино.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru