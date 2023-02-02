Ремонт здания бывшего кинотеатра «Родина» в Мурманске начнется в 2023 году

В Мурманской области приступают к реализации важного проекта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области приступают к реализации важного проекта.

- В этом году начнется реконструкция кинотеатра «Родина», - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее для реализации проекта не могли найти подрядчика.

Напомним: законсервированное здание не раз горело.

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