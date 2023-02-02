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НовостиОбщество2 февраля 2023 12:12

Ремонт здания бывшего кинотеатра «Родина» в Мурманске начнется в 2023 году

Ранее для проекта не могли найти подрядчика
Есения ДОБРОНРАВОВА
В Мурманской области приступают к реализации важного проекта.

В Мурманской области приступают к реализации важного проекта.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области приступают к реализации важного проекта.

- В этом году начнется реконструкция кинотеатра «Родина», - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Ранее для реализации проекта не могли найти подрядчика.

Напомним: законсервированное здание не раз горело.

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