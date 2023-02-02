В Мурманской области похолодает до -20

3 февраля в Мурманской области стукнут морозы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

3 февраля в Мурманской области стукнут морозы. Регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления.

- Местами пройдет снег. Ветер северо-западный, западный умеренный, температура воздуха -6-11, при прояснениях -15-20 градусов в течение суток. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

4 февраля облачности и осадков станет меньше, а температура воздуха продолжит понижаться.

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