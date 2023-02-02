Для отравившегося крысиным ядом енота из Мурманска нашли донора крови

Операцию проведут в ближайшее время. Фото: vk.com/enotopolis

Для енота Урсулы из тайм-кафе в Мурманске нашли донора крови. Напомним: малышка съела крысиный яд, который принес один из посетителей, сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии.

- Со слов врачей у собак 13 групп крови, а у енотов 40! К сожалению наши питомцы не подошли в качестве доноров. В данный момент планируется переливать собачью кровь, наиболее подходящий донор найден. Собака директора клиники, донор не на 100% совместим, но у Урсулы уже нет времени чтобы искать более подходящую кровь, - рассказали в «Енотополисе».

Операцию проведут в ближайшее время.

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