В Мурманске сейчас набирают грузчиков, чья работа потребуется при разгрузке судов. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

В 2023 году в Мурманской области готовятся к мойвенной путине. В 2021 году ее провели впервые после трехлетнего перерыва.

В Мурманске сейчас набирают грузчиков, чья работа потребуется при разгрузке судов.

По демократичной цене рыбку в прошлом году продавали на ярмарке «Наша рыба».

Напомним: летом 2023 года в Мурманской области снова ожидается нашествие горбуши, причем даже более масштабное, чем в 2021-м. Ученые ПИНРО призвали не считать это чем-то ужасным.

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