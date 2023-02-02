В Мурманской области начался прием заявок на конкурс грантов губернатора для молодежных кинопроектов

Заявки от кинематографистов принимаются до 2 марта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области молодые режиссеры и кинопродюсеры могут получить грант губернатора на свой кинопроект. Прием документов на конкурс стартовал.

- Поддержку смогут получить молодые люди от 18 до 35 лет – как северяне, так и жители других регионов. Важное условие – созданные фильмы должны быть посвящены заполярному региону, - сообщили в минкультуры Мурманской области.

Грант выдается на сумму до 500 тысяч рублей, которым можно покрыть не более 70% от всех расходов. Заявки от кинематографистов принимаются до 2 марта.

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