В центре Мурманска водитель протаранила микроавтобус

Оба участника аварии отправятся в подразделение Госавтоинспекции. Фото: t.me/groupmurmansk

В самом центре Мурманска водитель протаранила микроавтобус. В соцсетях сообщают, что женщина ехала на красный сигнал светофора.

- На перекрестке проспекта Ленина с улицей Воровского столкнулись два автомобиля. Никто не пострадал, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД региона.

Оба участника аварии отправятся в подразделение Госавтоинспекции для оформления ДТП.

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