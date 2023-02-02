В центре Мурманска водитель протаранила микроавтобус

Оба участника аварии отправятся в подразделение Госавтоинспекции. Фото: t.me/groupmurmansk
В самом центре Мурманска водитель протаранила микроавтобус. В соцсетях сообщают, что женщина ехала на красный сигнал светофора.
- На перекрестке проспекта Ленина с улицей Воровского столкнулись два автомобиля. Никто не пострадал, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УГИБДД региона.
Оба участника аварии отправятся в подразделение Госавтоинспекции для оформления ДТП.
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