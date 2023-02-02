Водителю из Ковдора вынесли приговор за совершение смертельного ДТП в Новый год

В судебном заседании мужчина признал себя виновным в полном объеме. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ковдоре вынесли приговор 30-летнему местному жителю, который совершил смертельное ДТП. Мужчина сел за руль пьяным, нарушил ПДД, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Как установил суд, 1 января 2022 года компания молодых людей отдыхала на даче под Ковдором. К вечеру спиртное у отдыхающих закончилось, и двое из приглашенных гостей решили привезти алкоголь из города.

- Пополнив запасы и возвращаясь на дачу, пьяный водитель, двигаясь со скоростью около 120 километров час, что превышало установленную на участке максимальную скорость в два раза, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем, - сообщили в пресс-службе Ковдорского районного суда.

Пассажир автомобиля, которым управлял нарушитель, от полученных в ДТП травм скончался в больнице. Водитель тоже получил множественные травмы и был госпитализирован.

В судебном заседании мужчина признал себя виновным в полном объеме. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет в колонии-поселении. Приговор в законную силу еще не вступил.

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