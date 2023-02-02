В Мурманской области открыли первый кадетский таможенный класс

Вступая в ряды кадетов РФ, и юноши и девушки принесли Клятву верности своему Отечеству. Фото: Мурманская таможня

Мурманск обзавелся первым кадетским таможенным классом - десятиклассников посвятили в кадеты в лицее №2. Такой класс - единственный в таможенных органах Северо-Западного региона.

В приветственных и напутственных словах представители администрации лицея и Мурманской таможни особо отметили важность и успех многолетнего профильного учебного и совместного воспитательного проекта для старшеклассников, пожелали юношам и девушкам с достоинством нести звание кадета и успехов в учебе.

- Хочу пожелать, чтобы слова о чести, достоинстве, о любви к Родине были для вас не просто словами, а той путеводной звездой, которая бы сопровождала и вела вас по вашей жизни, - напутствовал кадетов Александр Романов, исполняющий обязанности начальника Мурманской таможни.

Вступая в ряды кадетов РФ, и юноши и девушки принесли Клятву верности своему Отечеству, кадетскому братству, своей семье, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки.

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