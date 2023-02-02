Кольская АЭС выработала более 1 млрд кВтч в январе 2023 года

В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции в январе составила в среднем около 1406 МВт в сутки. Фото: Кольская АЭС

За первый месяц 2023 года Кольская АЭС выработала 1 046,2 млн кВтч электроэнергии. При производстве такого же количества электроэнергии за счет сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено более 500 тысяч тонн углекислого газа.

В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции в январе составила в среднем около 1406 МВт в сутки. Комплекс по переработке жидких радиоактивных отходов Кольской АЭС после планово-предупредительного ремонта введен в работу. В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока станции.

По итогам прошлого года Кольская атомная электростанция направила в Единую энергетическую систему страны более 10,38 млрд кВтч. Кольская АЭС – надежное и безопасное предприятие, главный производитель электроэнергии в Мурманской области. Доля вырабатываемой электроэнергии в энергобалансе региона составляет 50%.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции - 0,07 мкЗв/час, что соответствует значениям естественного природного фона. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, поселков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

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