На модернизацию коммунальной инфраструктуры Мурманской области направят миллиард рублей

Проекты позволят улучшить качество коммунальных услуг для семи тысяч северян. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область получит миллиард рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Средства будут выделены на два года и потрачены на 12 мероприятий в сфере водо- и теплоснабжения, водоотведения. В частности, приведут в порядок 58 километров инженерных сетей.

- Такое решение было принято сегодня на Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина. Из Фонда развития территорий на эти цели выделят 617 миллионов рублей. Остальное добавляем мы, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Так, канализация Шонгуя будет подключена к системам Кильдинстроя и Молочного.

Проекты позволят улучшить качество коммунальных услуг для семи тысяч северян.

Напомним: губернатор Мурманской области высоко оценил решение правительства РФ о нулевой ставке для судоремонтных заводов.

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