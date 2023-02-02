В 2022 году в Мурманской области отремонтировали 166 крыш домов

На 2023 год также запланирован ремонт кровель в 38 многоквартирных домах региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области за 2022 год отремонтировали 166 крыш многоквартирных домов. Как сообщили в минстрое региона, кровли еще 15 домов обновят в начале этого года.

- На ремонт будет потрачено 2,2 миллиарда рублей, в том числе за счет субсидии правительства Мурманской области, - отметили в министерстве.

На 2023 год также запланирован ремонт кровель в 38 многоквартирных домах региона.

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