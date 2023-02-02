ФСБ вычислила хотевшего перейти на сторону ВСУ жителя Мурманской области

Снежногорцу предъявили официальное предупреждение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники ФСБ выявили жителя Мурманской области, планировавшего перейти на сторону ВСУ. 32-летний мужчина из Снежногорска позвонил на «горячую линию» министерства обороны Украины и попросил помочь ему, в том числе избежать частичной мобилизации в России.

- В указанных действиях не было признаков состава преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена», оснований для его привлечения к уголовной ответственности не имелось, - уточнили в УФСБ России по Мурманской области.

Снежногорцу предъявили официальное предупреждение.

Ранее, в октябре 2022 года, северянин пытался через Республику Беларусь незаконно уехать в Евросоюз, но получил штраф и был депортирован в Заполярье. Отмечается, что мужчина - военнообязанный.

Напомним: в Мурманске 25-летний местный житель спонсировал террористическую организацию, переводя деньги на счета людей, просивших финансово помочь исламистам. Незаконные действия молодого человека пресекли сотрудники ФСБ.

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