Александр Кобытев официально занял пост министра энергетики и ЖКХ Мурманской области

Последние 6 лет Александр Кобытев работал в «Мурманэнергосбыте» и возглавлял Североморский филиал. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов
В Мурманской области Александра Кобытева официально назначили министром энергетики и ЖКХ региона. Соответствующее постановление подписал 1 февраля губернатор Андрей Чибис.
Последние 6 лет Александр Кобытев работал в «Мурманэнергосбыте» и возглавлял Североморский филиал.
Ранее пост министра занимал Алексей Лыженков, которого освободили от должности в сентябре прошлого года.
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