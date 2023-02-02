Александр Кобытев официально занял пост министра энергетики и ЖКХ Мурманской области

Последние 6 лет Александр Кобытев работал в «Мурманэнергосбыте» и возглавлял Североморский филиал. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

В Мурманской области Александра Кобытева официально назначили министром энергетики и ЖКХ региона. Соответствующее постановление подписал 1 февраля губернатор Андрей Чибис.

Последние 6 лет Александр Кобытев работал в «Мурманэнергосбыте» и возглавлял Североморский филиал.

Ранее пост министра занимал Алексей Лыженков, которого освободили от должности в сентябре прошлого года.

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