Морпехи Северного флота отработали огневую подготовку в Спутнике

Все занятия проходят под контролем опытных инструкторов. Фото: structure.mil.ru

В районе Спутника прошли практические занятия по огневой подготовке военнослужащих. Так, морпехи Северного флота отрабатывали навыки стрельбы из пулеметов и автоматов по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

- Занятия по огневой подготовке являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих и доводят до автоматизма их навыки при обращении со штатным оружием и ведении из него огня всеми способами, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Все занятия проходят под контролем опытных инструкторов, которые делятся своими знаниями, полученными на СВО.

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