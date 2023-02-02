Жителя Мурманска лишили купленной комнаты в коммунальной квартире

Ведомство направило в суд направлено иск о признании права собственности на комнату за мужчиной. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманчанина хотели лишить купленной комнаты в «коммуналке», где он живет уже более пяти лет. Мужчина обратился в прокуратуру.

- Из-за имеющегося у него психического заболевания северянин не смог зарегистрировать договор на недвижимость в порядке статьи 551 ГК РФ, из-за чего право собственности осталось за бывшим владельцем, после смерти которого комнату признали выморочным имуществом и передали администрации Мурманска, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Ведомство направило в суд иск о признании права собственности на комнату за мужчиной. Рассмотрение искового заявления контролируется.

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