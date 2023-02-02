В Мурманской области выросли цены на соль, картошку и лук

На минувшей неделе в Мурманской области подорожало гораздо больше продуктов, чем подешевело. Фото: Евгения ГУСЕВА

На минувшей неделе в Мурманской области подорожало гораздо больше продуктов, чем подешевело. Это следует из мониторинга Мурманскстата, который проводили в трех городах - Мурманске, Апатитах, Североморске.

Больше всего за семь дней выросли цены на репчатый лук, картофель и соль. Также дороже стали яблоки, морковь, свежая капуста, яйца, мороженая неразделанная рыба и рис.

- Снижение цен зафиксировано на подсолнечное масло, пшено, сахарный песок, черный байховый чай, - отметили в Мурманскстате.

Напомним: с 1 февраля проезд в общественном транспорте Мурманской области составляет 40 рублей.

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