В Мурманскую область приехала делегация из Казахстана

В Мурманскую область прибыла делегация из Казахстана в составе трех компаний. Фото: Правительство Мурманской области / Дмитрий Дубов

В Мурманскую область прибыла делегация из Казахстана в составе трех компаний. С 30 января по 2 февраля в регионе проходит реверсная бизнес-миссия, которая позволит заполярным производителям более активно осваивать рынок этой страны.

- Таможенных преград для этого нет. Кроме того, есть банки, которые работают с Казахстаном и зачисляют валютную выручку, - отметили в Центре поддержки экспорта Мурманской области.

Представители пищевых предприятий Мурманской области уже обсудили условия поставки своей продукции с потенциальными покупателями из Казахстана – руководителями оптовых компаний и сетей.

Напомним: губернатор Андрей Чибис провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соаресом, чтобы обсудить сотрудничество и развитие партнерских отношений с латиноамериканской страной.

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