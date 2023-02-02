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НовостиЭкономика2 февраля 2023 7:39

Андрей Чибис о нулевой ставке НДС для судоремонтных заводов: «Это даст возможность предприятиям направлять деньги в инвестиции и обновление оборудования»

Губернатор Мурманской области высоко оценил решение правительства РФ о нулевой ставке для судоремонтных заводов
Ника СВЕТЛОВА
Соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже подготовлены.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже подготовлены.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Правительство РФ приняло решение об установлении для судоремонтных заводов нулевой ставки НДС. Главное условие для этого - внутренние инвестиции в размере 20% в течение семи лет в предприятие. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс уже подготовлены.

- Решение позволит бизнесу за счет сэкономленных средств нарастить свои инвестиционные возможности и больше вкладывать в долгосрочные проекты – закупать передовое дорогостоящее оборудование, - сообщили в правительстве РФ.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил правительство за такое решение.

- Необходимость этой меры поддержки обсуждали с вице-премьером Денисом Мантуровым в прошлом году в рамках развития судоремонта в Мурманской области, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: губернатор Мурманской области провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном.

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