Для отравленного крысиным ядом енота в Мурманске ищут донора крови

Состояние Урсулы оценивается как крайне тяжелое. Фото: vk.com/enotopolis

Ветеринары и сотрудники мурманского тайм-кафе «Енотополис» продолжают бороться за жизнь енота Урусулы. Напомним: один из посетителей отравил ее крысиным ядом, сейчас состояние животного очень тяжелое.

- Урсула выглядит измученной, лапы исколоты катетерами, она совсем чуть-чуть двигается, но постоянно заваливается и падает. Взгляд стеклянный и внешний вид, мягко говоря, пугающий, - рассказали в «Енотополисе».

Сейчас для Урсулы ищут донора крови, им может стать как енот, так и собака не старше шести лет, с прививками и без лишнего веса.

Напомним: полиция начала проверку после сообщений об отравлении енота.

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