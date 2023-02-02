В ДТП на дороге Апатиты-Кировск погиб водитель Kia

В столкновении двух машин погиб один человек. Фото: vk.com/murman01

Вечером 1 февраля в Мурманской области произошла смертельная авария. Информация о ней поступила в Госавтоинспекцию в 17.50.

- На 12 километре автодороги «Апатиты-Кировск» столкнулись Kia и Range Rover. Водитель Kia погиб. За Range Rover двигалась Toyota, водитель которой, чтобы избежать столкновения, допустил съезд в правый кювет по ходу движения, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Напомним: вечером 31 января на 30 километре автоподъезда к Североморску произошло серьезное ДТП с погибшим и пострадавшими. Столкнулись два автомобиля - Hyundai Solaris и Toyota Camry.

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