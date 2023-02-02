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НовостиОбщество2 февраля 2023 6:22

Жительница Североморска напала с кулаками на полицейскую

Северянке грозит до пяти лет лишения свободы
Ника СВЕТЛОВА
Северянке грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на полицейскую.

Северянке грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на полицейскую.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области в суд направлено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Североморска. Как сообщили в СУ СК по Мурманской области, ее обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

- Днем 17 января 2023 года обвиняемая находилась в одной из квартир дома на улице Гвардейской и была пьяна. Туда по вызову прибыла сотрудник полиции. Злоумышленница, возмутившись ее приходом, напала на потерпевшую и нанесла ей удары кулаком, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Свою вину северянка признает. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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