Жительница Североморска напала с кулаками на полицейскую

Северянке грозит до пяти лет лишения свободы за нападение на полицейскую. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области в суд направлено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Североморска. Как сообщили в СУ СК по Мурманской области, ее обвиняют по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

- Днем 17 января 2023 года обвиняемая находилась в одной из квартир дома на улице Гвардейской и была пьяна. Туда по вызову прибыла сотрудник полиции. Злоумышленница, возмутившись ее приходом, напала на потерпевшую и нанесла ей удары кулаком, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Свою вину северянка признает. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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