Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России отмечает 30-летние

1 февраля 30 лет с момента создания отмечает Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Фото: vk.com/szrpso

1 февраля 30 лет с момента создания отмечает Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

- На территории Мурманской области он представлен Мурманским арктическим комплексным аварийно-спасательным центром МЧС России. Спасти из воды, прийти на помощь с воздуха и найти на земле - спасателям Мурманского АКАСЦ МЧС России подвластна любая стихия. Когда речь идет об угрозе человеческой жизни - в сердцах этих героев нет места сомнениям, - отметили в МЧС по Мурманской области.

Мурманский АКАСЦ состоит из двух подразделений в Кировске и Мурманске. Фото: vk.com/szrpso

Мурманский АКАСЦ состоит из двух подразделений в Кировске и Мурманске.

Напомним: спасатели рассказали, как выбраться из воды в экстремальных условиях.

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