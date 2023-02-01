Мурманские волонтеры рассказали, как нашелся пропавший 53-летний водитель

Мужчина найден, жив. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске завершились поиски 53-летнего Владимира Федосеева. Мужчина пропал 29 января, когда уехал из дома на Daewoo Nexia.

Как сообщили в ПСО «МурманСпас», северянин найден, жив.

- Он увидел ориентировку на себя и вышел на связь с родными, - уточнила «КП»-Мурманск» волонтер поисково-спасательного отряда Ольга Кононенко.

Напомним: в Мурманске родные и близкие ищут 15-летнюю Веронику Кожуховскую.

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