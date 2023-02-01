Бойцы отрядов «Кольского десанта» помогут жителям Мурманской области

В рамках мероприятия 50 бойцов отрядов будут безвозмездно помогать жителям региона. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области с 6 по 13 февраля будет проходить добровольно-патриотическая акция «Кольский десант». В рамках мероприятия 50 бойцов отрядов будут безвозмездно помогать жителям региона.

- Ребята наведут порядок на социально значимых объектах, благоустроят памятники и мемориалы, адресно помогут пенсионерам и инвалидам, проведут профориентационные встречи со школьниками, а также организуют игровые и концертные программы, - сообщили в / комитете молодежной политики Мурманской области.

Акция пройдет в 12 муниципалитетах. Торжественное открытие состоится 6 февраля в Мурманске.

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