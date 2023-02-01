Бойцы отрядов «Кольского десанта» помогут жителям Мурманской области

В рамках мероприятия 50 бойцов отрядов будут безвозмездно помогать жителям региона. Фото: Правительство Мурманской области
В Мурманской области с 6 по 13 февраля будет проходить добровольно-патриотическая акция «Кольский десант». В рамках мероприятия 50 бойцов отрядов будут безвозмездно помогать жителям региона.
- Ребята наведут порядок на социально значимых объектах, благоустроят памятники и мемориалы, адресно помогут пенсионерам и инвалидам, проведут профориентационные встречи со школьниками, а также организуют игровые и концертные программы, - сообщили в / комитете молодежной политики Мурманской области.
Акция пройдет в 12 муниципалитетах. Торжественное открытие состоится 6 февраля в Мурманске.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru