В торговом центре Мурманска молодой человек в нижнем белье горланил песню группы «Ленинград»

В торговом центре «Мурманск Молл» засняли на видео необычное действо. Фото: t.me/groupmurmansk
В торговом центре «Мурманск Молл» засняли на видео необычное действо. Недоумение и смех вызвал у посетителей молодой человек, который горланил песню группы «Ленинград», разгуливая в нижнем белье и майке в сеточку.
Ролик с инцидентом появился в группе «Мурманск» (18+). Северяне предполагают, что причина столь странного поведения кроется в том, что мужчина проспорил друзьям.
- Может, карточный долг? На желания, видать, играли, - пишут в комментариях к видео.
Напомним: жительница Смоленска пришла в пижаме в мурманский гипермаркет и устроила дебош.
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