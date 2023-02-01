В торговом центре Мурманска молодой человек в нижнем белье горланил песню группы «Ленинград»

В торговом центре «Мурманск Молл» засняли на видео необычное действо. Фото: t.me/groupmurmansk

В торговом центре «Мурманск Молл» засняли на видео необычное действо. Недоумение и смех вызвал у посетителей молодой человек, который горланил песню группы «Ленинград», разгуливая в нижнем белье и майке в сеточку.

Ролик с инцидентом появился в группе «Мурманск» (18+). Северяне предполагают, что причина столь странного поведения кроется в том, что мужчина проспорил друзьям.

- Может, карточный долг? На желания, видать, играли, - пишут в комментариях к видео.

Напомним: жительница Смоленска пришла в пижаме в мурманский гипермаркет и устроила дебош.

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