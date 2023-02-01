Житель Кандалакши попал в больницу из-за разбитой кружки пива

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде. Фото: Евгения ГУСЕВА

20-летний житель Кандалакши попал в больницу после потасовки возле бара, что находится на улице Первомайской. Медики зафиксировали у него ушиб головы и резаное ранение шеи.

Выяснилось, что молодого человека избил 29-летний посетитель заведения, с которым у него завязался конфликт. Для выяснения отношений северяне вышли на крыльцо, где пьяный злоумышленник несколько раз ударил оппонента по голове пивной кружкой, разбив и голову, и кружку.

- В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.

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