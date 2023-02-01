Ушел из жизни один из самых знаменитых астрономов Мурманской области

«КП»-Мурманск» выражает соболезнование родным и близким Виктора Евгеньевича. Фото: vk.com/orionmurmansk

31 января на 61-м году жизни остановилось сердце Виктора Трошенкова, астронома, поэта, почетного председателя клубов «Орион» и «Альтаир».

- До последнего он сражался с тяжким недугом, но плоть не металл, и заменить в случае износа ее гораздо сложнее... Ушел из жизни достойный человек, много лет посвятивший изучению Солнца и полярных сияний, не жалевший своего хрупкого здоровья ради служения науке, - сообщили в клубе «Орион».

«КП»-Мурманск» выражает соболезнование родным и близким Виктора Евгеньевича.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru