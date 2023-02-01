В Мурманске енота из «Енотополиса» отравили крысиным ядом

В мурманском «Енотополисе» случилась беда - пострадал один из енотов. Фото: vk.com/enotopolis

В мурманском «Енотополисе» случилась беда - пострадал один из енотов. Урсула съела что-то из кармана одного из гостей и сейчас находится на грани жизни и смерти.

- Несколько дней назад Урсулу в одной из клиник Мурманска осмотрели и сделали все возможное, чтобы спасти малышку от неминуемой смерти. Чуда не случилось. Сейчас мы привезли крошечный напуганный серый комочек в Мончегорск - принять нас согласились только здесь. Она слаба, пьет воду, но ее тошнит кровью. Она плохо реагирует на внешние раздражители, лишь слабо пожимает протянутую ладонь своей крошечный лапкой, - рассказали в тайм-кафе.

Анализы показали, что Урсула съела крысиный яд. Сейчас за ее жизнь борются всеми возможными способами, надеясь, что енот выживет.

Напомним: в Кировске спасают лису с перебитым после ДТП позвоночником.

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