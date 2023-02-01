В Мурманске житель Ярославля пытался укрыться от охраны в подвале котельной

Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске росгвардейцы задержали мужчину, который хотел проникнуть на охраняемую закрытую территорию. Тот пытался укрыться от охранников объекта в подвале котельной.

Инцидент произошел на Восточно-Объездной дороге.

- Неизвестный мужчина, не имея пропуска на проход, собирался перелезть через забор. За считанные минуты росгвардейцы обнаружили и задержали гражданина, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Нарушителем оказался 35-летний житель Ярославля. Объяснить, зачем ему понадобилось на закрытый объект, он не смог. Мужчину доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

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