Жители Мурманской области пытались пронести в здания судов 2184 опасных предмета

За намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов нарушителям грозит административная ответственность по части 2 ст. 17.3 КоАП РФ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 2022 год в Мурманской области у посетителей судов и участков мировых судей изъяли 2184 опасных предмета, которые проносить в учреждения запрещено.

Как сообщает пресс-служба УФССП региона, среди вещей было одно травматическое оружие, 26 электрошокеров, колюще-режущие предметы и легковоспламеняющиеся жидкости. Также в минувшем году задержали посетителя, пытавшегося пронести в суд наркотики.

- Жители региона стали чаще приходить в суд с представляющими опасность предметами. По сравнению с 2021 годом количество попыток проносов увеличилось на 20%, - отметили в ведомстве.

За намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов нарушителям грозит административная ответственность по части 2 ст. 17.3 КоАП РФ.

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