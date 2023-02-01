Жители Мурманской области пытались пронести в здания судов 2184 опасных предмета

За намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов нарушителям грозит административная ответственность по части 2 ст. 17.3 КоАП РФ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За 2022 год в Мурманской области у посетителей судов и участков мировых судей изъяли 2184 опасных предмета, которые проносить в учреждения запрещено.
Как сообщает пресс-служба УФССП региона, среди вещей было одно травматическое оружие, 26 электрошокеров, колюще-режущие предметы и легковоспламеняющиеся жидкости. Также в минувшем году задержали посетителя, пытавшегося пронести в суд наркотики.
- Жители региона стали чаще приходить в суд с представляющими опасность предметами. По сравнению с 2021 годом количество попыток проносов увеличилось на 20%, - отметили в ведомстве.
За намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов нарушителям грозит административная ответственность по части 2 ст. 17.3 КоАП РФ.
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