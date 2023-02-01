Впервые за четыре года женская конференция «Звезда Севера» пройдет в Мурманске

Гостей конференции ждут 14 спикеров из Мурманской области и Москвы. Фото: vk.com/zvezdasevera_official

Женская конференция «Звезда Севера» с 17 по 19 февраля будет проходить в Мурманске, Североморске и Гаджиево. К слову, впервые за четыре года мероприятие проведут в столице Заполярья, сообщает правительство Мурманской области.

Гостей конференции ждут 14 спикеров из Мурманской области и Москвы. Лекторы дадут практические рекомендации по работе с эмоциями, расскажут, как избежать сложностей со сном у взрослых и детей в заполярных условиях, обсудят, как правильно подготовиться к выступлениям на публике.

Проект направлен на то, чтобы поддержать женщин, проживающих в отдаленных гарнизонах, и жен военнослужащих. Также в этом году приглашения на конференцию получат близкие мобилизованных.

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