Администрацию Мурманска обязали поставить на учет бесхозные коммунальные сети

Рассмотрение исков находится на контроле.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске прокуратура обязала администрацию города поставить на учет бесхозное имущество, а именно коммунальные сети. Ремонтом и обслуживанием сетей, содержанием их в исправном и безопасном состоянии никто не занимался.
Всего было выявлено 9 бесхозных объектов инженерной инфраструктуры (участков сети холодного водоснабжения, канализации).
- Прокуратура направила в Ленинский районный суд Мурманска 9 исковых заявлений, чтобы обязать комитет имущественных отношений администрации Мурманска поставить объекты инженерной инфраструктуры на учет, - сообщили в ведомстве.
Рассмотрение исков находится на контроле.
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