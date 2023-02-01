Администрацию Мурманска обязали поставить на учет бесхозные коммунальные сети

Рассмотрение исков находится на контроле. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске прокуратура обязала администрацию города поставить на учет бесхозное имущество, а именно коммунальные сети. Ремонтом и обслуживанием сетей, содержанием их в исправном и безопасном состоянии никто не занимался.

Всего было выявлено 9 бесхозных объектов инженерной инфраструктуры (участков сети холодного водоснабжения, канализации).

- Прокуратура направила в Ленинский районный суд Мурманска 9 исковых заявлений, чтобы обязать комитет имущественных отношений администрации Мурманска поставить объекты инженерной инфраструктуры на учет, - сообщили в ведомстве.

Рассмотрение исков находится на контроле.

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