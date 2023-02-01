Циклон принес в Мурманскую область сильные снегопады

В Заозерске, Видяево и Ура-Губе по итогам двух снежных дней может выпасть до 20 миллиметров осадков.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Ближайшие два дня в Мурманской области будут очень снежными: 1 и 2 февраля циклон принесет снегопады, больше всего осадков будет на северо-западе региона.
Также ожидается усиление ветра, на побережье Баренцева моря он будет достигать в порывах 20 м/с, и метель.
- Преобладающая температура воздуха -2-7°С, а при прояснениях до -14°С, - сообщает оперштаб Мурманской области.
В Заозерске, Видяево и Ура-Губе по итогам двух снежных дней может выпасть до 20 миллиметров осадков.
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