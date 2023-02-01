В Мурманской области растет темп регистрации ОРВИ и гриппа

Всего по состоянию на 29 января в Заполярье зафиксировано 735 подтвержденных случаев гриппа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области за минувшую неделю на 18,9% вырос темп регистрации заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора региона, показатель заболеваемости выше порогового уровня среди жителей всех возрастов.

- 62,6% заболевших - дети, 47,2% из которых школьники. На дистанционном обучении находятся семь классов. Доля вирусов гриппа выросла с 58,8% до 68,7%. Штамм вируса В сохраняет лидирующие позиции, - сообщили в ведомстве.

Всего по состоянию на 29 января в Заполярье зафиксировано 735 подтвержденных случаев гриппа.

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