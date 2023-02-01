В Мурманске презентовали книгу об истории заповедника «Пасвик»

Презентация прошла в Мурманской областной научной библиотеке. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области вышла в свет книга об истории природного заповедника «Пасвик» - «Полярный рай: тридцать лет и три года заповедника «Пасвик», авторство принадлежит Александре Горяшко. Ее презентация прошла в Мурманской областной научной библиотеке.

- Это история – не просто посмотреть, это история – узнать, почувствовать, понять природу, красоту и гордиться тем местом, где мы живем. Благодарю заповедник «Пасвик» за возможность узнавать красоту природы, ценить ее и беречь, – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Гости мероприятия послушали об истории заповедника, узнали о написании книги. Также директор заповедника Наталья Поликарпова познакомила собравшихся с архивными кадрами и видеозаписями, которые были использованы в труде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru