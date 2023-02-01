В Мурманске презентовали книгу об истории заповедника «Пасвик»

Презентация прошла в Мурманской областной научной библиотеке. Фото: gov-murman.ru/
В Мурманской области вышла в свет книга об истории природного заповедника «Пасвик» - «Полярный рай: тридцать лет и три года заповедника «Пасвик», авторство принадлежит Александре Горяшко. Ее презентация прошла в Мурманской областной научной библиотеке.
- Это история – не просто посмотреть, это история – узнать, почувствовать, понять природу, красоту и гордиться тем местом, где мы живем. Благодарю заповедник «Пасвик» за возможность узнавать красоту природы, ценить ее и беречь, – отметил председатель комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.
Гости мероприятия послушали об истории заповедника, узнали о написании книги. Также директор заповедника Наталья Поликарпова познакомила собравшихся с архивными кадрами и видеозаписями, которые были использованы в труде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru